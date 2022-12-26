Edirneli kimyagerden çevreci proje: Atık yağlar mayi sabununa dönüşüyor

Edirne'de insanları bilgilendirerek atık yağların lavabolara dökülmesini engellemek düşüncesiyle yola çıkan genç girişimci, 5 litre atık yağ getirene mayi sabunu hediye edilecek bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Evlerde biriken atık yağlardan mayi sabunu elde eden genç girişimci Kimyager Betül Erkuş, hem çevre duyarlılığını aşılıyor, hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Trakya Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir firmada AR-GE çalışmaları yürüten Kimyager Betül Erkuş, atık yağların çevreye verdiği zararı anlatmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatmak üzere harekete geçti.

Bu konudaki çalışmalarını sürdüren Erkuş, atık yağların doğaya ve insanlara verdiği zararın önüne geçilmesi amacıyla yeni bir proje çalışması yaptıklarını ve denemeler yaptıklarını aktardı.

Atık yağların bertaraf edilmeden çöplere ve su kanallarına atılmasının rahatsız edici bir durum olduğunu aktaran Erkuş, "Bunun üzerine ne yapabiliriz diye düşündük ve atık yağları bertaraf etmek ve yeni ürünlere dönüştürmek üzerine katı ya da mayi sabun yapmak üzere bir proje hazırlığı içerisine girdik. Biyodizel bir geri dönüşümün olduğunu da biliyoruz. Bunun üzerine biz de mayi sabununa dönüştürmek üzere bir çalışma yapmayı düşündük" dedi.

Projenin hazırlık aşamasında oldukları için bir toplama sistemi geliştirmediklerini aktaran Erkuş, çevresinden topladığı atık yağlardan denemeler yaptığını ve karşılığında da mayi sabunu hediye ettiğini ifade etti.

"Güzel dönüşler alıyorum"

İnsanlar bu durumdan oldukça memnun kaldığını ve güzel dönüşler aldığını dile getiren Erkuş, insanların atık yağlarını lavabolara atarak sulara toprağa karışmasını engellemesini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Atık yağları bertaraf etmenin en güzel yolunun dönüştürmek olduğunu aktaran Akkuş, bu çerçevede evsel atık yağların dönüştürülmesi üzerine çalışma yapmak istediklerini ifade etti. Projenin detaylarına ilişkin de açıklamada bulunan Erkuş, kentin çeşitli bölgelerine toplama üniteleri yapılacağını ve sosyal medyadan duyurular yapılacağını söyledi.

Proje çerçevesinde 5 litre atık yağ getirene mayi sabunu hediye edilmesi planlanıyor.