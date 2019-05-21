‘Edirneli Masallar' yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen "Edirneli Masallar" isimli masal yazma yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri, gerçekleştirilen törenle Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi.

Yarışmada, Türkçe'yi doğru ve etkili kullanma, sözlü kültür unsurlarına uygunluk, masal motiflerinin güncel kullanımı ve okul öncesi dönemdeki yaş grubuna uygunluk gibi ölçütler gibi kategoriler değerlendirilerek, eser sahipleri derecelendirildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Edirne Valiliği'nde düzenlenen törenle, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından verildi. Yarışmada ilk üç sırayı alan katılımcılar altınla ödüllendirildi.

“Çocuklarımıza yönelik yazılan masalları, çocukların yazması çok güzel”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Genel olarak baktığımızda çocukların masallarını, çocuklar tarafından yazılıyor olması kadar güzel ve anlamlı bir şey olamaz. Çocukların masallarını genellikle yetişkinler ve büyükler yazıyor. Onlar masalları yazarken kendi bakış açılarına göre yazıyor. Yetişkin bakış açısına göre çocukları ne şekilde görüyorsa ona göre masalları yazıyorlar. Ama çocuklarımızın yazdığı masallar öyle değil. Çocuklarımızın yazdığı masallar yine çocuklarımıza yönelik, çocukların bakış açısıyla yazılan masallar. Evlatlarımız kendi iç dünyalarında çocukluğu ne şekilde görüyorsa onların yansımaları ortaya çıkmış oluyor. Çocuklarımıza yönelik yazılan masalları çocukların yazması, kendi dünyalarını yansıtması çok güzel” ifadelerini kullandı.