Edirneli pehlivandan Bulgaristan'da büyük başarı

Bulgaristan'ın Burgaz iline bağlı Ruen kasabasında, Ruen Belediyesi'nce düzenlenen güreşlerde Edirne Belediyesi pehlivanı Tansel Umut başpehlivan oldu.

Ruen Belediyesi'nin 40. Kuruluş yıldönümü nedeniyle hafta sonu düzenlenen etkinlikler coşkulu geçti. Etkinliklere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile birlikte, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve çok sayıda bölge belediye başkanı ve Hak ve Özgürlükler Partisi milletvekilleri katıldı.

Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Türkiye'den gelen Belediye Başkanlarına kendilerine destek oldukları için teşekkür etti. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da, etkinliğe Türkiye'den katılan Belediye Başkanlarını aralarında görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Güreşler öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürken, belediye güreşçileri ile birlikte Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman'ı makamında ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'den herkese selam ve sevgiler getirdiklerini söyledi. Gürkan, “Ruen Belediyesi'nin 40. yılını kutluyorum. Edirneliler olarak dün nasıl berabersek yarın da beraberiz, gelecekte de beraberiz. Hak ve Özgürlükleri kutluyorum, yolunuz açık olsun. Yolunuzda sizinle beraber yol arkadaşlığı yapmaktan, yoldaşlık yapmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Hep beraber daha ileriye, daha güzel bir geleceğe hayırlı olsun” dedi.

Ruen Belediyesi tarafından yapılan etkinlikler kapsamında minder ve yağlı güreşler düzenlendi. Türkiye'den Edirne Belediyesi güreşçilerinin yanı sıra Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Romanya'dan toplam 187 güreşçinin katıldığı müsabakalar minder ve yağlı güreş olarak iki ayrı etapta gerçekleştirildi.

Yağlı güreşlerde, Edirne Belediyesi pehlivanı Tansel Umut başpehlivan oldu. Bu kategoride Edirne Belediyesi güreşçisi Ali Rıza Özkayalar ikinci, Serkan Üğdüller üçüncü oldu. Başaltı güreşlerinde ise Bulgaristan'dan Ömer Fevzi birincilik elde etti. Başaltında Edirne Belediyesi güreşçisi Umut Geleç ikincilik, Yiğit Gider de üçüncülük elde etti.

Güreşlere Edirne Belediyesi davul-zurna ekibi eşlik etti.