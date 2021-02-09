Edirneli süt üreticilerinden köy okulundaki öğrencilere tablet bağışı

Edirne'de, süt üreticileri köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağışında bulundu.

Edirne Büyükdöllük köyündeki ilkokula Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) yöneticileri, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'nın da katıldığı programda, okul müdürüne ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımı için 19 adet tablet bağışında bulundu.

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın da katıldığı törende bilgisayarlar okul idarecilerine teslim etti.

"Bu öğrenciler bizim geleceğimiz"

SÜTÜB Başkanı Suiçmez, bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, “Özellikle sivil toplum örgütlerinin topluma karşı duyarlı olmalı. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz” dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da hem birlik yöneticilerine hem emeği geçenlere bu anlamı bağışlarından dolayı teşekkür etti.