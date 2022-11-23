Edirneli vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü: “Venedik değil, Edirne”

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrasında vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü. Yağış sonrası yollar göle dönerken bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, vatandaşlar ise yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı Belediyeye isyan etti. Sabırlarının taştığını belirten vatandaşlar belediyenin düzgün çalışmadığını ve yıllar geçmesine rağmen sorunları çözmediğini söyledi. Öte yandan sular altında kalan Edirne'nin bu hali ironik olarak Venedik'le karşılaştırıldı.

Hava tahminlerinin ardından yapılan uyarılar sonrası Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış yoları göle döndürürken, bazı evlerin bodrum katlarını ve araç motorlarını su bastı. Sağanak yağış sonrası yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu da vatandaşları adeta çileden çıkardı. Göle dönen yolda belediyenin yaptığı bir çalışma sonrası açık kalan çukura 4 araç düştü. Ayrıca göle dönen yolda aracının motoruna su giren bir sürücü ise dakikalarca arabasının içinde beklemek zorunda kalarak belediyeye sitem etti. Göle dönen bazı yolar ise trafiğe kapatıldı.

“Her yağmurda bodrum katları sular altında”

Alt yapı sorununa değinen Emre Ürenlioğlu, “Alt yapının olması lazım. Şuan burada yürünmüyor bile o vaziyette. Vaziyet çok kötü, alt yapı bunca yıldır neden yapılmıyor anlamıyorum. Belediyenin şuanda burada gelip bir şeyler yapması lazım. Kanalların açılması lazım. Bunca yıldır bunlar bitmedi. Yağmur yağıyor evler sular atında bodrumda yaşayan insanlar ne yapacak” dedi.

“Belediye işlerini denetlemiyor mu?”

Belediyenin açık bıraktığı çukura düşen sürücü İlhami Erdem, belediyenin işleri denetlemediğini vurgulayarak, “Belediyemizin yaptığı çukurlar böyle işte. Biz 4. arabayız sabahtan beri. Kazıyorlar bırakıyorlar, dolgu yok bir şey yok. Daldık deviriyorduk aracı. Aracın alt demirleri kurtardı bizi. Müteahhitler yapıyor kimse denetlemiyor. Belediye takip etsin ve yaptığı işin arkasında olsun. Özel sektöre verip onlara bırakmasın. Belediye ne için var? Vatandaşa yardım etmek için değil mi? Vatandaşın ne suçu var, madem böyle bir şey var kapatın yolu” diye konuştu.

"Her taraf çukur içinde"

Taksi şoförü İsmail Canbay, gün içinde sürekli çukur için belediyeyi aradığını belirterek, “Her taraf çukur içinde, 20 oldu telefon ediyorum kimse gelmiyor. Yazık değil mi, şuan müşteriye gideceğim, gidemiyorum” şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Mahir Yüksel, belediyenin önceki kanalizasyonu bağlamadığını ifade ederek, ekiplerin bir an önce bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

"Rögar tıkanıklığı nedeniyle bütün atık sular evin içinde kaynıyor"

Bodrum katındaki suları paspas ile boşatmaya çalışan vatandaşlardan Erdal Kardaş, geçen senede bodrum katının su bastığını vurguladı. Kardaş, “İlk yağmurda bu hale geldik yine. Geçen sende 5 Kasım'da da basmıştı. 2 tane rögar tıkanıklığı nedeniyle bütün atık sular evin içinde kaynıyor. Sabah bastı geldiler, çözdüler öğleden sonra yine aynı sorun ile karşılaştık. Yetkililerden biran önce yardım istiyoruz. Yetkili mercilere telefon ediyoruz ama hiçbir şekilde çözülmüyor. Elimizde çek pas ile su beklemek zorunda değiliz” diye konuştu.

"Sabrımız taştı"

Vatandaşlardan Namık Babacan, sabrının taştığını vurgulayarak yetkililerden çözüm beklediğini anlattı. Babacan, “Seslerimizi duyun, açın kulağınızı biz bıktık, görün rezilliği, akıyor şakır şakır. Sizin evinize böyle bir şey olsa bir gün durabilir misiniz? Sabrımız arık taştı. Turistler geliyor burada 6-7 tane hotel var. Geliyorlar bakıyorlar leş gibi. Birer tane levha asıp çekip gidiyorlar. Hiç kimse elini taşın altına sokmuyor. Valim, belediye başkanım bu duruma el atın” ifadelerini kullandı.