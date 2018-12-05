Edirnelilerden çok onlar ilgi gösteriyor

Türkiye'nin bir çok ilinin lezzetlerinin satıldığı stantlarda, Edirnelilerden çok Bulgar ve Yunan turistler alışveriş yapıyor.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kurulan yöresel lezzetler pazarına Bulgar ve Yunan turistler yoğun ilgi gösteriyor. Döviz kurundaki değişimden dolayı Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'de yoğun alışverişleri devam ediyor. Edirne'ye stant açmadan önce Yunan ve Bulgar turistlerin ilgi göstereceklerinden habersiz olduklarını belirten esnaf, Yunan ve Bulgar turistlerin alışveriş yapmasından oldukça memnun kaldıklarını ifade ediyor.

“Çok memnunuz”

Trabzon Ekmeği satan Hüseyin Türkmen, Bulgar ve Yunan turistlerin Trabzon ekmeği aldıklarını belirterek, “Balina Ekmeği satıyorum. Ekşi maya ile tam buğday unundan yapılıyor. Ekmek 8 kilogram ağırlığında. Beze sarılıp dolaba konduğu zaman 3 ay dayanıyor. Bulgar ve Yunanlar ekmekten alıp evlerinde dolaba koyup keserek yiyorlar. Bulgar ve Yunanların yoğun alışveriş yapmasından çok memnunuz. Bir kilo ekmeği 10 liradan satıyoruz” dedi.

“Talebi görünce şaşırdık”

Ankara Beypazarı mutfağından yöresel yemekler satan Musa Babahan, “Bulgar ve Yunan vatandaşlar yöresel yemeklere bayılıyor. Rağbet gösteriyorlar. Satışlarımız iyi. Tarhana, yaprak sarma, dolma ve bir çok ürünü talep ediyor. Biz fuara gelirken Bulgar ve Yunanların bu kadar rağbet göstereceğini tahmin etmiyorduk. Gelince talebi görünce şaşırdık” şeklinde konuştu.

“Gelince şok oldum”

Kayserinin pastırma ve kavurmasına Bulgar ve Yunanların ilgi gösterdiğinin altını çizen Hüseyin Erdoğdu, “Ben bu fuara gelirken Bulgar ve Yunan turistlerin buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Gelince şok oldum. Pastırma ve kavurma alıyorlar. Güzel alışveriş yapıyor. İşimizden şu anda çok memnunuz. Yunanlılar pastırmayı çok seviyorlar ve çok alıyorlar” dedi.