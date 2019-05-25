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Edirne'nin belediye başkanı talepleri yerinde dinliyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı Özlem Becan, birtakım çalışmaları yerinde incelemek üzere Çöpköy Mahallesi’ni ziyaret etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı Özlem Becan, birtakım çalışmaları yerinde incelemek üzere Çöpköy Mahallesi'ni ziyaret etti.


Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, mahalle ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Vatandaşlar, tarafından oldukça samimi karşılanan başkan Becan, Çöpköy Mahallesi'ne yapılacak hizmetler ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Vatandaşlara Uzunköprü ve Çöpköy Mahallesi'ne yapılacak hizmetler ve projelerle ilgili bilgiler aktaran Başkan Becan, Uzunköprü Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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