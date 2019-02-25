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Edirne'nin Keşan ilçesinde kar etkisini sürdürüyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla meydana gelen yağış sonrası kent beyaza büründü.


Kar nedeniyle eğitimde her hangi bir aksama yaşanmazken, Keşan Belediyesine bağlı ekipler kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken, bazıları ise kardan şemsiye ile korunmaya çalıştı.



Bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor


Öte yandan, ilçeye bağlı köy yollarında her hangi bir aksaklığın yaşanmadığı kaydedildi. Köy yollarında kar temizleme çalışması, Edirne İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılıyor.

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