Edirne'nin köylerine gezici kütüphane

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara'da gerçekleşen tören ile Edirne'ye tahsis edilen 'Gezici Kütüphane Aracı' ilk etkinliğini Süloğlu ilçesinde yaptı.

Etkinlikte ilk olarak Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ritim grubu bir gösteri yaptı. Öğrencilerin gösterisinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, “Çocukluğumuzdan itibaren, eğitim hayatınız boyunca ne kadar çok kitap okursak bunun faydasını hem diğer derslerinizde hem de katılacağınız tüm sınavlarda ziyadesiyle göreceksiniz. Dolayısıyla bugün sizler kendi görevinizi icra ederken biz de kendi görevimizi yapma anlamında gezici kütüphanemizin ilimizdeki ilk organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bugün inşallah başlangıcını yapıyoruz. Bundan sonra iş birliğiyle inşallah çokça ve sıkça bu programların değişik yerlerde özellikle ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde sık sık tekrarlanacağını ümit ediyorum. dedi.

Vali Kırbıyık, öğrencilerin okul bahçesinde oluşturdukları etkileşimli hikâye anlatımı, yazarlık atölyesi ve resim atölyesi stantlarını gezerek öğrenciler ile yakından ilgilendi, sergiledikleri gösterileri izledi.