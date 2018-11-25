Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin batıya açılan kapısı, tarih ve kültür şehri Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları, dün Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Vekili Albay Yıldırım Pektaş, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından kutlama programı Talatpaşa Caddesi'nde kurulan tören yerinde devam etti. Talatpaşa Caddesi'ndeki tören ilk olarak Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Edirne'nin kurtuluşunu temsili olarak canlandırmasıyla başladı. Temsili olarak Türk bayrağını teslim alan dönemin Edirne Valisi Şakir Bey'i canlandıran öğrenci Ulaş Kaya, bayrağı Vali Ekrem Canalp'e teslimi sırasında yaşadığı heyecandan dolayı söyleyeceklerini unuttu. Vali Ekrem Canalp bu sırada araya girerek, öğrenciyi teselli edip günün anlamına yakışan bir konuşma yaptı. Canalp, “Ben biliyorum ki, 96 yıl önce Edirnelilerin yaşamış olduğu bu heyecanı bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor. Bizler hepimiz bugün bu gurur ve heyecanın içerisinde bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün bu devletin, bu milletin ve de bu vatanın bağımsızlığının en kutsal işareti olan bu bayrağı arkadaşlarıma göndere çekilmek üzere teslim ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Türk milleti tarihi boyunca esareti kabul etmemiş bir millettir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Belediye Başkanı Recep Gürkan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Türk milletinin tarih boyunca esareti kabul etmeyen bir millet olduğunu söyleyen Gürkan, “Türk milleti tarihi boyunca esareti kabul etmemiş bir millettir. Türk milleti bütün tarihi boyunca gerekmedikçe, milleti ve memleketi tehlikeye düşmedikçe, işgal edilmedikçe asla ve asla savaşa yeltenmemiştir. Bu yurtta özgürce, bağımsızca yaşıyorsak, al bayrağımız korkusuzca göklerde dalgalanıyorsa bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Türk milleti bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde tıpkı Çanakkale'deki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, 15 Temmuz'daki gibi gözünü kırpmadan bu vatan için bu millet için canını vermeye hazırdır. Bu millet yüzyıllar boyu bağımsızlığı, vatanı ve istiklali için şehit olmuş bir millettir” dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sunarken, tören kentteki oda, borsa, dernek ve kuruluşların yaptığı geçit töreniyle sürdü. Geçit töreninde kente özgü Edirne bebekleri, badem ezmesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı hediyelerin dağıtımında ortaya renkli görüntüler çıktı. Kentin simgesi dev tava ciğer maketi ve motosiklet kulüplerinin görkemli korteji ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, klasik otomobillerin geçişi sırasında 1966 model bir araba protokol tribünü önünde arızalandı. Çalıştırılamayan aracı görevliler iterek protokol önünden geçirirken, bu durum herkesi gülümsetti. Aracın sahibi törenin ardından benzin koymayı unuttuğunu, bu durumun heyecanından kaynaklandığını söyledi.