İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı

Edirne’nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında kutlama törenleri düzenlendi.


Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında kutlama törenleri düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafe ve maske tedbirleri ile düzenlenen tören, çelenklerin sunumlarının ardından sona erdi. Bu yıl, Kovid 19 pandemisi nedeniyle, Talatpaşa asfaltı üzerinde düzenlenen kutlama törenleri ve geçiş törenleri gerçekleştirilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.