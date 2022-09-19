"Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" ile çiftçilere tohum dağıtıldı

"Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" çerçevesinde bakanlık hibeli ve sertifikalı kanola tohumu dağıtım töreninde konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kentin Türkiye'de kanola üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

''Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'' çerçevesinde kentte yürütülecek olan "Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" doğrultusunda yüzde 75 bakanlık hibeli, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak hibrit kanola tohumu dağıtımı yapıldı. Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde düzenlenen törende konuşan Vali H. Kürşat Kırbıyık, Edirne genelinde 330 bin hektar arazide tarımsal üretim gerçekleştirildiğini ve bu arazilerin yaklaşık yüzde 40'ında 128 bin hektarlık alanda sulama yapabildiğini aktardı. Birinci önceliğin sulanabilir tarım arazilerini arttırmak olduğunun altını çizen Vali Kırbıyık, "Türkiye'de üretim anlamında birinci sırada olduğumuz çeltik üretimimiz dikkat çekici. Türkiye'de üretilen çeltiğin neredeyse yüzde 45'e yakın bir kısmı Edirne'den. Yine Edirne olarak Türkiye'deki ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 13'ünü üreterek ülkede üçüncü sıradayız. Buğdayda yaklaşık yüzde 4'ünü üretiyor ki yüzde 2'lik bir pay ekmesine rağmen yani bu da Edirne'nin rekoltesi ya da verimliliğiyle ülkenin rekoltesini kıyasladığımızda yaklaşık iki kat bir verimliliğin dolduğunu gösteriyor" dedi.

"83 bin dekara yakın bir arazide kanola üretimi gerçekleştirildi"

Son yıllarda giderek önemini arttıran ürünlerden birinin de kanola olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Bu alanda da ülke genelinde yaklaşık 375 bin dönümlük bir alanda kanola üretiminin yapıldığını görüyoruz. 2021 yılında bu üretimin yaklaşık 67 bini Edirne ilindeydi. Bu yıl bu rakam daha da arttı. 83 bin dekara yakın bir arazide kanola üretimi gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Edirne için vazgeçilmez husus tarımsal üretimdir"

Ülkede yüzde 18'lik üretim payı olduğunu ve Edirne'nin kanola üretiminde ikinci sırada olduğunu dile getiren Vali Kırbıyık, bu çerçevede en çok üretim yapan iller arasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Tohum dağıtımı konusunda yaklaşık 2 milyon TL'lik bir proje yürütüldüğünü ifade eden Vali Kırbıyık, bunun 1 buçuk milyon TL'sinin Tarım Bakanlığı tarafından hibe programı olarak verildiğini belirtti.

“Kanola tohumları toprakla buluştu”

Kanola tohumlarının toprakla buluştuğunu söyleyen Edirne Tarım İl Müdürü Atilla Bayazıt ise, "2021 yılında ülkemizde 360 bin dekar alanda 140 bin tonluk bir üretim gerçekleşmiş. İlimizde ise 2021 yılında 66 bin 970 dekar alanda 24 bin 898 tonluk üretim yapılmış. Bu rakamlar da ülke üretiminin yüzde 18'lik kısmının ilimizde üretildiğini gösterir. Kanola üreten iller arasında ikinci sırada yer alıyoruz. Bu proje ile inşallah oranları ve üretimleri daha da arttıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Kanola üretimi 63 bin dekardan 83 bin dekara çıktı"

2022 yılında kanola üretiminin 63 bin dekardan 83 bin dekara çıktığını söyleyen Bayazıt, bu noktada 30 bin tona yakın üretim gerçekleştiğini aktardı.

Bu şekilde bir proje uygulanmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen çiftçi Muharrem Soyaslan, Çömlekakpınar köyünün Lalapaşa ilçesinin en çalışkan köyü olduğunu belirterek, sulama kuyularının arttırılması için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Tohumların dağıtılmasının ardından traktöre binen Vali Kırbıyık ilk kanola ekimini yaptı.