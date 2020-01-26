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Edirnespor'dan Elazığ'a anlamlı bağış

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Bölgesel Amatör Lig 11.

Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un bugünkü maç gelirini Elazığ'daki deprem için bağışta bulunacağını açıklarken, Edirnespor oyuncuları da maça “Acınız acımızdır” yazılı pankartıyla çıktı.


Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Edirnespor bugün Karamürselspor'u konuk etti. 25 Kasım Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Edirnespor yönetiminden anlamlı bir hareket geldi. Edirnespor Başkanı Savaş Üner, bilet gelirinin tamamını Elazığ'da meydana gelen deprem için bağışta bulunacaklarını açıkladı.


Çok sayıda vatandaşın katıldığı maça Edirnespor oyuncuları, “Acınız acımızdır, Edirne yanınızda” yazılı pankartla çıkıp taraftarı selamladı.


Elazığ'ın plakasının 23 olması nedeniyle maçın 23'üncü dakikasında tüm taraftar 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra “Elazığ” sözleriyle slogan attı.


Edirnespor yönetiminin ve Edirnespor taraftarının birlik mesajları herkes tarafından takdirle karşılandı.

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