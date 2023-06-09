Edirne'ye akın eden Bulgar turistler gözünü açtı

Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan Ulus Pazarı bu hafta Bulgar turist akınına uğradı.

Bulgar Levasının kentteki döviz bürolarında 13 lira 20 kuruştan alıcı bularak tarihi rekor kırmasının ardından gıdadan giyime kadar neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler Edirne'ye akın etmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren turlarla ve kendi araçlarıyla Edirne'ye gelen Bulgar turistler, gıdadan giyime kadar neredeyse tüm ihtiyaçlarını Kentteki esnaftan ve Ulus Pazarı'ndan karşılıyor. Ancak artık Bulgarların gözünün açıldığını ve seçici davrandığını söyleyen pazar esnafı, eskisi gibi olmadığını ve ne bulursa almak yerine gezerek araştırarak aldıklarını belirtti.

Uzun yıllardır pazarda tezgah açtığını söyleyen esnaf Mustafa Çetin, Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok fazla tanıdık ve müşterilerinin olduğunu belirtti. Doların ve Leva'nın yükselişinin faydasını gördüklerini aktaran Çetin, bu hafta pazarda yabancı müşteri yoğunluğu yaşandığını ifade etti.

"Bulgarların da gözleri açıldı"

Artık Bulgarların da gözünün açıldığını ve eskisi gibi ne bulursalar almadıklarını belirten Çetin, eskiden tezgaha gelip hemen aldıklarını şimdi ise daha fazla gezip fiyat araştırması yapıp öyle aldıklarını söyledi.

"Bulgarca afiş ve seslenmek hoşlarına gidiyor"

Bulgarca afişlerin ve onların dilinden hitap etmenin hoşlarına gittiğini aktaran Çetin, "Dikkatlerini çekiyor, biri gelince diğeri de geliyor, burada ne var diye, o da arkasından o şekilde geliyor" dedi.

"Burada her şeyi alıyoruz"

Edirne'yi sevdiklerini ve Bulgaristan'a yakın olduğu için avantajlı olduğunu söyleyen Zekiye İsmail, "Burada her şeyi alıyoruz. Kilimler, örtüler, giysiler. Her hafta gelmiyoruz, bazen otobüsle veya tur ile geliyoruz" diye konuştu.

"Edirne pazarını çok seviyorum"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Hülya Hüseyin, "Edirne pazarını çok seviyorum, 2 veya 3 ayda bir arkadaşlarımla geliyorum. Burada her şey bize uygun fiyatlı. Kilim, yatak çarşafı, örtüler, perdeler, çocuk giysileri ve kadın giysileri alıyoruz, uygun fiyatları bulup aldığımız her şeyi alıyoruz" dedi.

Dövizin değerlemesi ile birlikte yabancı müşterilerin ucuz alışveriş yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Türkiye'den alışveriş yapıyorlar. Edirne'den çarşıdan, pazardan, alışveriş merkezlerinde yoğun bir şekilde değerli paralarını kullanıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bulgarlar paralarının yüksek olması dolayısıyla alışverişlerini arttırdılar. Yani Leva 13 liraya kadar çıkmış duyduğuma göre, artık biz izlemeyi bıraktık, yay koptu" ifadelerine yer verdi.

" Artık seçici davranıyorlar"

Bulgarların artık eskisi gibi her şeyi almadığını ve seçici davrandığını söyleyen Reisoğlu,"İlk başta her şey alıyorlardı, iyi kötü kaliteli, kalitesiz. Ama şimdi doydular ve öğrendiler. Şimdi paralarını daha kaliteli şeyler alma yönünde kullanıyorlar. Seçiciler, ürün seçiyorlar, kaliteli ürün alıyorlar. Paralarını daha değerli bir şekilde o yönde kullanıyorlar" dedi.