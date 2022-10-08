Edirne'ye Bulgar akını, tezgâhları didik didik ettiler

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını buradaki çarşı ve pazarlardan karşılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yeniden Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgâhları didik didik etti.

Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgarlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor. Pazarda oluşan Bulgar turist yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürüyor.

"Her şey ucuz ve güzel"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Olga Asenova, "Çocuklara ayakkabı alacağız, gezeceğiz. Halı aldık, çamaşır için yumuşatıcı, kasar peyniri her şeyi aldık" dedi.

"Ne gerekiyorsa alıyoruz"

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Feyzi Murat, "Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yapıyoruz. Ne gerekiyorsa alıyoruz" dedi.

"Bazen 500, bazen 600 Euro bozduruyoruz"

Bulgaristan'dan gelen Vedat Nazım, "Bazen 500 bazen 600 Euro bozduruyoruz. Ekmek alıyoruz elbise alıyoruz. Fiyatlar burada uygun. Bagajları doldurup gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Asya Remzi, "Kendimize her şey aldık. Aldıklarımızı arabamıza yerleştirip yine başka şeyler almaya çıkacağız. Çok memnunuz" diye konuştu.

"Yorgan, battaniye ve elektrikli battaniye alıyorlar"

Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından işlerinde hareketlilik olduğunu belirten Edirne esnafı Hüseyin Aydın, "Genelde önümüz kış ve Bulgaristan'da doğalgaz sorunu olduğu için kalın ürünlere talep çok fazla. Yorgan, battaniye ve elektrikli battaniye alıyorlar" ifadelerini kullandı.