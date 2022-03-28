Eğitimde dijital dönüşüm etkinliği gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinin Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise üçüncü olma özelliği taşıyan Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü ile Dijital Dönüşüm Topluluğu iş birliğinde “Eğitimde Dijital Dönüşüm” etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 Kamu Personeli Eğitim Yılı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenmeyi öğrenme, kaliteli eğitim ve dijital dönüşüm gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi. Programda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Uçar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın mesajı okundu. Doç. Dr. Salim Atay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“En ileri ekonomilerde olduğu gibi reel sektörün önünü açan ve hizmet kalitesini sürekli artıran nitelikli bir kamu hedeflemekteyiz ve bunun en önemli aracı personel eğitimidir. Bu çerçevesinde Uzaktan Eğitim Kapısı ile kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kamu çalışanlarının eğitiminde kritik öneme sahip ihtiyaçların tespit edilmesi ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için Ofis tarafından Türkiye'nin en çerçevesinde Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla ülkemizin kamu personeli eğitiminde büyük bir atılım hedeflenmektedir. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmaları ile devam eden programda ilk olarak Trakya Üniversitesi Dijital Dönüşüm Topluluğu Başkanı Eren Akbulak konuştu. Eren Akbulak konuşmasında topluluk olarak bugünden başlayarak atacakları adımların, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir üniversite olabilmek adına önemli olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz dijital Trakya Üniversitesi"

Trakya Üniversitesi Dijital Dönüşüm Topluluğu Akademik Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğr. Gör. Volkan Demiraslan da topluluklarının hedefinin dijital Trakya Üniversitesi olduğunu belirterek, “Topluluğumuz tarafından belirlenen amaç, kuruluşumuzun 40. yılında kurumumuzun temel değerleri ve kalite politikasına uygun olarak üniversitemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak ve bu alanda öncelikle Balkan üniversiteleri ile de iş birliği yaparak kurum vizyonumuzun gelişimine değer katmaktır” ifadelerini kullandı.

"Eğitimin kalitesini arttırmakla yükümlüyüz"

Trakya Üniversitesi Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Emine Demiröz ise eğitimde kalitenin artırılması ve dijital dönüşüme yönelik proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de eğitime odaklanmış ilk ve tek kürsü olarak ana hedeflerinin eğitimin kalitesini, eğitim teknolojilerinin en iyi uygulamalarıyla arttırmak ve hayat boyu öğrenme olanağı sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek olduğunu ifade eden Demiröz, “Bizim misyonumuz kaliteli eğitim ile dijital dönüşüm için farkındalık oluşturmak ve tüm disiplinlerde eğiticilerin pedolojik yeterliklerini güçlendirmek. Vizyonumuzda ise disiplinler arası iş birliği sağlamak ve eğitimi güçlendirmek yer alıyor. Bu doğrultuda eğitimde dijital dönüşüm ve en iyi uygulamalar online öğrenme altyapısını oluşturuyoruz ve hayat boyu öğrenmeye olanaklar sağlayan online öğrenme içerikleri geliştiriliyoruz. Tamamlandığında öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ulaşılabilir bir sistem olacak. Aynı zamanda disiplinler arası iş birliği takımları kuruyoruz. 21.yüzyılda insanlığın geleceğini ve gezegenimizi tehlike altına atan ortak sorunlara çözüm bulmak hedefleniyor. Bunun için ortak sorunlara yönelik online eğitimler de sunacağız. Eğitimin kalitesini arttırmakla yükümlüyüz. Bir kurumun kalitesi, öğretmenin kalitesini aşamayacağını bildiğimiz için eğitimi dönüştürme hayali kurduk. Siz de bu hayale tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretim elemanı ve öğrencilere teşekkür etti.

Programda açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm UNESCO Kürsüsü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Demiröz tarafından “Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Demiröz sunumunda öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kültürü, eğitimde kalitenin ve verimliliğin artırılması ile eğitim alanında görülen dijital dönüşüm konularında bilgiler paylaştı. Eğitim kalitesini artırmanın, öğrenme süreçlerini güçlendirmek adına önemli olduğunu ifade eden Demiröz öğrencilerin ilgi alanı, beklenti ve yeteneklerine uygun yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin tüm alanlarda etkisini artırdığını ve eğitim alanında da yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını belirten Demiröz, “Eğitimde dijital dönüşüm aslında bir zorunluluk artık. Dijital dönüşmek zorundayız. Farklı öğrenme yöntemleri, farklı eğitim yöntemleriyle birlikte ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak zorundayız. Eğitimde dijital dönüşüm sadece teknolojik altyapıyı güçlendirmekle yapılabilecek bir şey değil. Bu bir süreç. Donanım, yazılı ve içerik geliştirme süreci var. Bunun yanında hizmet içi eğitim boyutu var. Eğitimde dijital dönüşüm öğrenci beklenti ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır” dedi.

Program, Rumeli Balkan Dans Topluluğu'nun gösterisiyle sona erdi. Programda ayrıca, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma haftası çerçevesinde “Çanakkale Türküsü” seslendirildi, etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler için de işaret dili tercümesi yapıldı.