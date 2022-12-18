Ehliyetsiz sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada

Edirne'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü, otomobili polisin üzerine sürdükten sonra kaçarken kaza yapınca yakalandı. Kovalamaca anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir araca "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan A.A., 39 NS 761 plakalı otomobili polis memurunun üzerine sürerek hızla kaçmaya başladı. A.A. ve yanındaki arkadaşı D.K., şehir merkezinde polisin "Dur" anonslarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucu kontrolden çıkan otomobil, trafik ekiplerinin otomobiline, ardından da bir sitenin giriş kapısına çarptı. Kovalamaca anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Site sakinleri giriş kapısının kapanması nedeniyle bir süre evlerine girmekte ve çıkmakta zorluk çekti. 18 yaşından küçük olan A.A. ile D.K.'nın ehliyetlerinin olmadığı öğrenildi. Çocukların kaçtıkları otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı hakkında işlem başlatıldı.

“Neye uğradığımızı şaşırdık”

Yaşadığı evin sitesinde sokağa çıkmakta zorlanan vatandaşlardan Yaşar Bakar, yaşanan kaza nedeniyle şaşırıp kaldığını belirterek, "Site girişi kapandığından dolayı duvarın üzerinden buraya arkadaşların yardımıyla zor çıktım” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.