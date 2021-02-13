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Eksi 2 derecede ‘önce sağlık' için havalandı

Edirne’de, Sultan 1.

Edirne'de, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, ambulans helikopterler İstanbul'a nakledildi.


Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde takibi yapılan bir hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle, Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.


Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, söz konusu hasta önce ambulansla hastaneden ambulans helikoptere getirildi ve ardından ambulans helikopter İstanbul'a sevk için havalandı.

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