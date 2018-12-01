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El arabasında tatlı satan Topbaş, 5 çocuk okutuyor

Edirne’nin Havsa ilçesinde el arabasında tatlı satan Talat Topbaş, kazandığı parayla 5 çocuğunu okutuyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde el arabasında tatlı satan Talat Topbaş, kazandığı parayla 5 çocuğunu okutuyor.


İlçede 12 yıldır seyyar tatlıcılık yapan Topbaş, cadde ve sokaklarda el arabasıyla gezerek ekmeğini taştan çıkarıyor. Kendisiyle birlikte 7 nüfuslu ailesine bakan meşhur tatlıcı Topbaş, yaptığı işten mutluluk duyuyor. İlçenin meşhur revanisine rağbet olduğunu ifade eden Topbaş, özellikle ilçede her Cumartesi günü kurulan halk pazarında tatlılarının erken saatte tükendiğini kaydetti.


5 çocuğunun okula gittiğini ve her gün onlara harçlık verdiğini belirten Topbaş, “Eşim tatlıları hazırlıyor, ben de satıyorum. 5 çocuğumu bu sayede okutuyorum. Tatlı satışlarımız iyi. Geçimimi sağlıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Tatlılarımın lezzetini alan tekrar tekrar alıyor. Özellikle şerbetli tatlılar satıyorum. Şeker pancarı şekerinden yapıyorum tatlılarımı. Sütlü ekmek tatlım da çok satıyor. Her malzemem doğal. Yapay herhangi bir madde kullanmıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Gece gündüz çalışıyorum" dedi.

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