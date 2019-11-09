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Ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzurunda

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda Edirne Belediyesi’nde bulunan Atatürk Odası ziyaretçi akınına uğradı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda Edirne Belediyesi'nde bulunan Atatürk Odası ziyaretçi akınına uğradı. Öğretmenleri ile birlikte gelen anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ellerindeki çiçeklerle Ata'nın huzuruna geldi. Öğretmenleri eşliğinde Atatürk Odası'na gelen Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine belediye personeli tarafından Atatürk Odası anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yatağını ise öğrencilerin gelirken getirdiği çiçekler süslüyor.

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