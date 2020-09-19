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Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi.


Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile birlikte protokol tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından, Edirne'de Osmanlı Darüşşifası ve Osmanlı imaretinin modellemelerle anlatıldığı müzeler ile Dar-ül Hadis camisini ziyaret etti.


Daha sonra düzenlenen yemek organizasyonun da Vali Canalp tarafından, Erdoğan ve Şentop'a hediye takdim edildi.

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