EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Edirne rüzgarı

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Edirne standı büyük ilgi görüyor. Edirne Belediye Bandosu çaldığı Trakya havalarıyla ziyaretçileri coştururken Edirne Valisi Ekrem Canalp, deva-i misk helvası kazanının başına geçerek helvayı karıştırdı ve vatandaşlara ikramda bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, deva-i misk helvası kazanının başında ziyaretçilere ikramda bulundu. Fuarda Edirne'nin Karaağaç acı biberi ve Osmanlı saray tatlıları, Bocuk kültürü ve birçok yöresel ürün, ziyaretçilere sunulurken, kültür varlıklarının tanıtımlarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

"Kültür turizmi üzerinden Edirne ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, deva-i misk helvası kazanının başına geçerek helvayı karıştırdı ve vatandaşlara ikramda bulundu. Fuarları hem Edirne'nin hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirten Canalp, "Fırsatı en iyi şekilde değerlendirme hedefiyle EMİTT'te yerimizi aldık. Fuar boyunca Edirne'nin pek çok değerlerini tanıtarak turizme katkısını arttırmak istiyoruz. Edirne'nin kültürü, hepsinden önemlisi Edirne'nin misafirperverliğini Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlara bu vesile ile tanıtmış olacağız. Biz kültür turizmi üzerinden Edirne ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu tür fuarlar, geleceğe yönelik olarak atacağımız adımlar için de büyük bir fırsat teşkil ediyor" diye konuştu.

Fuardaki Edirne standının açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve davetliler katıldı.