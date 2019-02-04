EMİTT'te ‘Edirne' ilgi odağı oldu

İstanbul'da bu yıl 23. düzenlenen EMİTT 23. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan Edirne standı, katılımcıların büyük ilgisini gördü.

Edirne Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan standa, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret Borsası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya Kalkınma Ajansı destek verdi. İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi 5'inci holde kurulan stantlara, kentte marka değerine ulaşmış lezzetleri ile ünlenen yerel firmalar da destek verdi.

Kadim şehrin başta Selimiye Camii olmak üzere Yağlı Güreşler, Keşan ilçesi Çamlıca kasabasında yaşatılan Bocuk geleneği, Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinin yarı sıra birçok somut ve soyut değerleri fuara katılan binlerce ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin EMITT'de en iyi şekilde yerini aldığını belirterek, çok verimli bir fuar organizasyonu geçtiğini söyledi.

Edirne'de her yıl düzenlenen bahar festivallerine katılan Moğollar gurubu üyelerinden ünlü sanatçı Cahit Berkay da organizasyon kapsamında, Edirne Fuarı'nı ziyaret ederek, kentle ilgili bilgiler aldı.