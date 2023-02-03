Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu Edirne'de

Emekli Emniyet Müdürü Nurhan Güler'in cenaze törenine katılmak üzere Edirne'ye gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İl Emniyet Müdürü Musfata Alçalar tarafından karşılandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı kadrosundan emekli ve olan 2004-2010 yılları arasında Edirne Emniyet Müdürlüğünde farklı görevlerde bulunan Nurhan Güler'in cenaze törenine katılmak üzere kente gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, ziyaret sırasında defteri imzaladı.