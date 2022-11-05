Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti

Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Valilik makamında görüşme gerçekleştirilerek çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu. Vali Kırbıyık, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı payitaht Edirne'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Makam ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Kırbıyık ile birlikte Edirne Valiliği'nde İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Aktaş'a ziyaretlerinde, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan eşlik etti.