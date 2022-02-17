Emniyetin huzur denetiminde 6 aranan şahıs yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince şehrin birçok noktasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 903 şahsın sorgulandığı uygulamada 6 kişi yakalandı, toplamda 37 bin lira ceza kesildi.

Keşan'da yürüttükleri çalışmalara hız kesmeden devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Aranan Şahısların Yakalaması ve Keşan Huzur Güven Uygulamaları' gerçekleştirdi. Narkotik detektör köpeği Konga'nın da katıldığı koordineli olarak sabit, seyir halinde ve metruk binalarda 121 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 903 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalar sırasında; aralarında hırsızlık, kadına şiddet, uyuşturucu madde bulundurmak gibi14 farklı suçtan aranması olduğu anlaşılan A.C.Ü, M.Ç, M.A, G.B, M.G. ve O.G. isimli 6 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilirken bu kapsamda 9 kahvehane, 9 kafe ve 3 park kontrol edildi.

Polisin saha uygulamaları, trafik kontrolleri ile devam etti. 46 araç sorgusunun yapıldığı çalışmalarda eksikliklerinden dolayı 4 motorsiklet ve 1 otomobil trafikten men edilirken, 12 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden toplam 37 bin 41 lira idari para cezası uygulandı.