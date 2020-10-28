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En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

Edirne’de Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğumu, Edirne'nin tarihi camilerinden biri olan Selimiye Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında özel programlarla idrak edildi. Duaların edildiği ilahilerin söylendiği naatların okunduğu camide Müslüman alemi en kutlu gecelerden birini yaşadı.


Dualarda korona virüs salgını ve hayatını kaybedenler de vardı.


Yüreklerinde hem bu kutlu geceyi idrak etmenin sevincini hem de korona virüs salgını gölgesinde gerçekleşmesinin üzüntüsünü yaşayan Müslüman aleminin elleri dualarla göğe açıldığında dudaklarından korona virüs salgınından kurtulmanın sözleri döküldü.



Sağlık çalışanları unutulmadı


Bu kutlu gecede tarihi Selimiye Camii'nde ellerini semaya yükselten Müslüman alemi, başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşları da unutmadı.

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