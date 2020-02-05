Endişe veren su rezervi açıklaması

Edirne İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Trakya'daki yer altı ve yer üstü su kaynaklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalarda, 26 milyon metreküp su rezervi açığı olduğunu tespit ettiklerini ve yer altı sularında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı.

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Devlet Su İşleri kaynaklarına göre, Trakya yer altı suları sahasında 376 milyon metreküp su rezervi bulunduğunu tespit ettiklerini, ancak Meriç, Havsa, Uzunköprü ilçeleri havzasında yer altı sularında düşümler olduğunu ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 26 milyon metreküplük bir açığın olduğunu ifade etti.

Son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşandığını belirten Gümülcineli, su da statik seviyelerde düşüm yaşanılacağına dikkat çekti. Yer altı sularının çekildiğini ve yağışların yeterli miktarda olmadığını öne süren Gümülcineli, “Edirne'yi büyük su sıkıntısı bekliyor” açıklamasında bulundu.