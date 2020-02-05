İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endişe veren su rezervi açıklaması

Edirne İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Trakya’daki yer altı ve yer üstü su kaynaklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalarda, 26 milyon metreküp su rezervi açığı olduğunu tespit ettiklerini ve yer altı sularında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı.

Edirne İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Trakya'daki yer altı ve yer üstü su kaynaklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalarda, 26 milyon metreküp su rezervi açığı olduğunu tespit ettiklerini ve yer altı sularında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı.


İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli, Devlet Su İşleri kaynaklarına göre, Trakya yer altı suları sahasında 376 milyon metreküp su rezervi bulunduğunu tespit ettiklerini, ancak Meriç, Havsa, Uzunköprü ilçeleri havzasında yer altı sularında düşümler olduğunu ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 26 milyon metreküplük bir açığın olduğunu ifade etti.


Son 40 yılda 60 metrenin üzerinde seviye düşümü yaşandığını belirten Gümülcineli, su da statik seviyelerde düşüm yaşanılacağına dikkat çekti. Yer altı sularının çekildiğini ve yağışların yeterli miktarda olmadığını öne süren Gümülcineli, “Edirne'yi büyük su sıkıntısı bekliyor” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.