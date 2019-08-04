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Enez açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Enez açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve içinde 10’u çocuk 36 düzensiz göçmen bulunan bot yakalandı.

Enez açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve içinde 10'u çocuk 36 düzensiz göçmen bulunan bot yakalandı.


Edirne'nin Enez ilçesinde 3 Ağustos 2019, saat 00.15'te Boztepe Burnu batısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından denizde hareket eden bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan incelemeler sonucunda 34'ü Afganistan, 2'si İran uyruklu olmak üzere; 19'u erkek, 7'si kadın ve 10 çocuk toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.

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