Enez Belediye Başkanının makam aracıyla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, İpsala'da makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Hurdaya dönen araçtan Günenç ve şoförü hafif sıyrıklar ile çıkarken, kazaya karışan traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Keşan İpsala karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'i taşıyan B.Ç. idaresindeki 22 EN 121 plakalı makam aracı, Esetçe Kavşağı'na geldiği sırada kavşaktan çıkış yapmak isteyen H.Ç. yönetimindeki 22 DP 209 plakalı traktöre çarptı.

Kazayı hurdaya dönen araçtan çıkan Günenç ve B.Ç. hafif sıyrıklar ile atlatırken, ağır yaralanan traktör sürücüsü H.Ç. ise ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.