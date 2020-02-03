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Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.


Enez İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Boztepe açıklarında 2 adet bot ile yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine, sahil güvenlik botu, göçmenlerin görüldüğü bölgelere doğru hareket etti. 2 adet botta, Afganistan uyruklu 7'si çocuk ve 12'si kadın toplam 40 düzensiz göçmen yakalanırken, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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