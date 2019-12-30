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Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı

Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Enez Cumhuriyet İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen turnuva 78 sporcunun katılımı ile tamamlandı.


Turnuva boyunca satranca gönül vermiş 78 yürek kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın açılış hamlesini Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç yaptı. Turnuva 7 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi. Turnuvada Doruk Karayayla birinci, Cavit Ayberk Değirmenci ikinci, Yaşar Kaan Çelebi üçüncü oldu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.


Turnuva Başhakemi Umut Güney, Enez'de satranç turnuvalarının devamının geleceğine değinerek, katılan tüm sporcuları tebrik etti. Güney, 2020 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.


Edirne'nin dört bir yanından (Enez, Keşan, İpsala, Merkez) sporcu ve velilerin turnuvaya göstermiş olduğu ilgi görülmeye değerdi.

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