Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası yapıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde turnuva boyunca satranca gönül vermiş 48 yürek kıyasıya mücadele etti. Her geçen yıl satranç sporcusu artan Enez'de öğrencilerin satranç sporuna göstermiş oldukları ilgi mutluluk verici. Turnuva 6 turun sonucunda ödül töreni ile sona ererken, tüm sporcular için hazırlanan sürpriz ödüller hediye edildi.

Enez İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun turnuvanın ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti, ödüllerini verdi.

Turnuva Başhakemi Umut Güney de satrancın Enez'de bilinen, takip edilen ve bunun yanında tüm yaş grupları tarafından ilgi duyulan bir spor dalı olduğuna değindi. Güney, 2019 yılında turnuvalarda buluşmak dileğiyle herkese iyi yıllar diledi.

Turnuva sonunda Recep Kaan Kılıç birinci, Sıla Ebrar Kuru ikinci, Yağız Ada İşcan üçüncü oldu.