Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

210 metrekare alan üzerine kurulan tesisten yararlanacak gençlerimiz spor öncesi ve sonrası çeşitli etkinliklerden faydalanabilecekler. Kitap kafe hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek olan tesiste her türlü sosyal ihtiyaçların giderilebileceği duş, WC gibi sosyal imkânların yanında kitap okuyabilecekleri kütüphanede bulunuyor.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde Çevre Koruma Vakfı tarafından yapımına hızla devam eden tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek.