İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.


210 metrekare alan üzerine kurulan tesisten yararlanacak gençlerimiz spor öncesi ve sonrası çeşitli etkinliklerden faydalanabilecekler. Kitap kafe hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek olan tesiste her türlü sosyal ihtiyaçların giderilebileceği duş, WC gibi sosyal imkânların yanında kitap okuyabilecekleri kütüphanede bulunuyor.


Enez Kaymakamlığı koordinesinde Çevre Koruma Vakfı tarafından yapımına hızla devam eden tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.