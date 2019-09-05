Enez Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başlıyor

Edirne'nin ilçesi Enez'de, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Enez Kaymakamlığı, İstanbul Üniversitesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek turnuvada toplam ödül 30 bin 500 lira olarak belirlendi.

Enez Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde, “Türkiye'nin 2019 yılı içerisinde düzenlenecek olan ve Türkiye Satranç Federasyonunun son uluslararası satranç turnuvasına hazır mıyız?” diye sorulurken, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya kayıt olmak için www.enezopen.tsf.org.tr adresine gidiniz” deniliyor.