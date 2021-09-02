Enez'de 200 keklik doğaya bırakıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde, Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Zararlı böceklerle doğal mücadelede keklikler önemli yer tutuyor. Süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 200 adet keklik salımı gerçekleştirildi. Keklik salımı programına, Enez ilçe Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Yalçın Bitkili ve köy muhtarları katıldı.