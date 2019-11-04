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Enez'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla bot ile yurt dışına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla bot ile yurt dışına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez'in Sultaniçe Limanı açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından hareketlilik tespit edildi. Bölgeye ulaşan Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bir lastik botun içinde düzensiz göçmen tespit etti. Bot içinde Yunanistan'a geçmeye çalışan İran ve Afganistan uyruklu 11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Gerekli işlemleri yapılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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