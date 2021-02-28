Enez'e Deniz Gümrük Kapısı müjdesi

Edirne'nin Enez ilçesinde Deniz Gümrük Kapısı için toplantı düzenlendi.

Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın tanıtım toplantısı, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Edirne Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal'ın katılımıyla Enez ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda projeyle ilgili bilgi veren Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, “Proje kapsamında 135 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 8 metre derinliğinde ve yaklaşık 50 bin ton taş dolgulu ana mendirek rıhtım inşaatı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan dolgu tahkimat ve iç çekirdek malzemesi, Enez ilçemizin Şehitler köyünde yer alan Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü'ne ait bazalt ocağından tedarik edilecek. Malzemeyi, kendi iş makinelerimiz ile Şehitler köyünden Yazır köyü üzerinden Enez Limanı'na getireceğiz” dedi.

“Proje, uzun yıllardır hayal edilen bir projeydi”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal da, “Bölgemizde yer alan gümrük kapılarının ardından bugün de, Edirne'mizin incisi, ilimizin en güneyinde yer alan Enez'de inşallah yeni bir gümrük kapısını hayata geçiriyoruz. Gümrük kapısının, ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Ne zaman Edirne ile ilgili kendilerine bir projeyle gitsek, hiçbir zaman bizleri geri çevirmediler. Enez Deniz Gümrük Kapısı, sadece Enez'e değil, tüm bölgemize çok büyük bir ivme katacak. Proje, uzun yıllardır hayal edilen bir projeydi. Projenin hayırlı olmasını diliyor, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Deniz Gümrük Kapısı bölgemize güç katacak”

Projenin ve Enez'in konumunun önemine dikkat çeken Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, “Enez ilçemiz, doğa güzellikleri ve konumuyla adeta cennetten bir köşedir. Doğa güzelliklerinin yanı sıra, Enez ilçemiz arkeolojik buluntularıyla da tarihe ışık tutan çok önemli bir ilçedir. Tarihin her döneminde ticaret, Enez açısından çok önemli olmuştur. Bin yıllar öncesine gittiğimizde de Enez'i değerli kılan unsurlardan biri ticaret olmuştur. Bizim burada hayata geçirmeye çalıştığımız proje, ticareti ve turizmi iç içe geçirebileceğimiz bir durum oluşturacak. Bu projeyi hayata geçirebildiğimiz zaman inşallah, sadece Enez'e değil bu bölgeye de ufuk açacak. Bu ufukla birlikte ticaret gelişecek, turizm gelişecek. İç turizmle gelişmiş olan Enez ve bölgemiz, inşallah bundan sonra uluslararası turizmi de tadıyor olacak. Bu yeni boyutta Edirne'mizin de, Enez'imizin de, bölgemizin de ekonomisine güç katacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.