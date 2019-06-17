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Engelli annelerine doğru iletişim eğitimi

Trakya Kalkınma Ajansı ve Dünyam Zihin Engellileri Derneği işbirliğinde düzenlenen "Suçlamadan İletişim ve Doğru İletişim Eğitimi" sona erdi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Dünyam Zihin Engellileri Derneği işbirliğinde düzenlenen "Suçlamadan İletişim ve Doğru İletişim Eğitimi" sona erdi.


Carpe Diem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kurucusu ve eğitmeni Saba Deniz Uzun tarafından verilen eğitimler, 14 Haziran'da sona erdi. Eğitime katılanlara proje sonunda katılımcı belgesi takdim edildi. 10 kişiyi 5 gün boyunca eğitim verilen proje, “Suçlamadan İletişim ve Doğru İletişim Eğitimi” ve “Kadın Erkek İlişkileri ve Aile Eğitimi” olarak iki bölümden oluştu. Proje ile Dünyam Zihin Engellileri Derneği üyesi engelli annelerine yargılamadan gözlem yapma, kendilerini etkileyen durumlar karşısında hissettiklerini arılıkla ifade etme, duygularının ve edinimlerinin sebebi olan biricik ihtiyaçlarının farkında olma, ricaları ve isteklerini açıklıkla dile getirebilme konuları üzerine eğitim ve uygulamalar gerçekleştirildi.


Yapılan interaktif çalışmalarla etkili beden ve iletişim teknikleriyle kendini doğru ifade etmek, karşısındaki kişiyi, engelli çocuğunu ve ailesini doğru anlamak hedeflendi.

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