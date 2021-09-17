İhlas Haber Ajansı

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Engelli vatandaşın evi yangında küle döndü

Edirne’de engelli vatandaşın yaşadığı müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, yangın esnasında engelli vatandaşın evde olmaması ise tek teselli oldu.

Edirne'de engelli vatandaşın yaşadığı müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, yangın esnasında engelli vatandaşın evde olmaması ise tek teselli oldu.


Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Kavaklı Tekke Sokak'ta engelli bir vatandaşın oturduğu kiralık evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, TREDAŞ ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, TREDAŞ ekipleri de evin elektrik bağlantılarını kontrol etti. İçeride kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangın ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

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