Engelliler, dileklerini havaya bıraktı

3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde Edirne'de engelli vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları balonların ucuna bağlayarak havaya bıraktı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle Edirne'de Engelli Gönüllüleri Derneğince tören düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında engellilerin iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, “Uğrunda mücadele ettiğimiz bir arpa boyu da olsa önemli mesafeler kaydettiğimiz engelli sorunlarında çözümde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan yürümeye, koşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Kamu kurumlarında olsun, özel kuruluşlarda olsun belli bir oranda engelli çalıştırma mecburiyeti var. Biz istiyoruz ki bu rakam yüzde 2'ler, 3'lerle olmasın, yüzde 10'lara çıkarılsın. Yüzde 10'lara çıkarılsın ki hem üretimi birlikte yapalım hem bu işin kalınmasına öncelik etmiş olalım Türkiye olarak” dedi.

“Bize merhamet duygularıyla yaklaşmasınlar”

Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği üyesi Mübessel Yolalmaz, balonla havaya dilek uçurduğunu belirterek, “İnsanların bize acıma duyguları ile bakmamasını diledim. İsteklerim çok aslında ama birkaç tane yazdık. Bize merhamet duygularıyla yaklaşmasınlar. Biz de normal vatandaşlar gibiyiz. Hiçbir farkımız yok onlardan. Bizim farkımız hiçbir yere girememiz” dedi.