Engellilerin askerlik heyecanı

Edirne'de Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığı Albay Orbay Ergün Kışlası'nda engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.

Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet almakta olan engelliler, Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığı Albay Orbay Ergün Kışlası'nda "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu. Törende eğitim parkurunda silah tutma, nişan alma gibi birtakım askeri faaliyetler gerçekleştiren engelliler, kışlayı gezerek askeri araçları yakından tanıdı. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, yemin töreni, terhis belgelerinin takdim edilmesi ve askeri geçit ile sona erdi.