Er meydanında Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivan olan İsmail Balaban, ikinci turdaki rakibi Nedim Gürel'e karşı galip gelerek, altın kemer iddiasını sürdürdü. Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, Serhat Gökmen'i kısa sürede yenerek, üçüncü tura yükseldi. Yeşil Yeşil - Osman Aynur erken finalinde ise kazanan taraf puanlama bölümünde alınan altın puanla Yeşil Yeşil oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını devam ettirdi.

53'den 16'ya düştüler

Öte yandan üçüncü tura isimlerini yazdıran son 16 başpehlivanın isimleri şöyle:

“Hüseyin İyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı, Orhan Okulu, Ünal Karaman, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil”