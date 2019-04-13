Erasta Edirne AVM ve Aytemiz'den işbirliği

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM'nin iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında; AVM'de yer alan mağazalardan alışveriş yapan müşteriler, Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri Aytemiz Yakıt Puanı kazanacak.

Aytemiz ve Erasta Edirne alışveriş merkezi yeni bir kampanya düzenledi. Yapılan bilgilendirmede; 15-19 Nisan ve 22-26 Nisan tarihleri arasında alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan müşteriler Türkiye genelindeki Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlardan yapacakları akaryakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri Aytemiz Yakıt Puan kazanacak.

Yakıt puanların son kullanım tarihi 15 Mayıs'ta sona ereceği belirtilirken, kullanılmayan puanlar silineceği ifade edildi. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Erasta Edirne AVM mağazalarından ya da Aytemiz sosyal medya hesapları ve Aytemiz'in internet adresinden bilgi alınabilecek.