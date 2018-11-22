Eski Edirne Valisi Dursun Ali Şahin: "İstanbul'a 50 yıl yetecek kum var"

2015 yılında her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nin yatağından çıkarılan kumun satışının yapıldığı gün "Bu kumu yiyesim var" diyerek tüm dikkatleri üzerine toplayan eski Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "Meriç kumunun ayda 45-50 bin ton nakli yapılıyor. İstanbul'a 50 yıl yetecek kum var" dedi.

Eski Vali Şahin, Edirne'ye gelerek Hasan Sezai Camii'nde öğle namazını kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, 3 yıldır Meriç kumunun satışının gerçekleştiğini söyledi.

"Bu kumu yiyesim var"

Valilik döneminde "Bu kumu yiyesim var" diyerek ülkenin dikkatini Meriç kumuna çekmeyi sağlayan Vali Şahin, "Meriç kumunun satışı hala devam ediyor. Hala ayda 45-50 bin ton nakli yapılıyor. Bu da çok büyük bir başarı. Aslında benim emelim farklıydı. Bu konuda çok da emek sarf etmiştim. Meriç kumunun mutlaka İstanbul'a gitmesi lazım. İstanbul'daki kumlar öyle gelişigüzel deniz kumu, bunlar tuzlu kumlar. Bunlarla yapılan binaların dayanıklılığı son derece azdır. Ama Allah, Meriç kumunu inşaat yapılması için yaratmış. Öyle bir kum. Fakat tabii ki Devlet Demir Yolları nakli için bayağı büyük bir para alıyor. Bizden yarı yarıya almasına rağmen yine de kurtarmıyor. Artık herkes ucuza kaçıyor. O zaman da Meriç kumunun fiyatı yüksek olunca pek tercih etmiyor. Ama şimdi müşteriler çoğaldı. Bunu daha da fazla değerlendirmek lazım. Meriç kumu bir cevherdir. İstanbul'a 50 yıl yetecek kum var orada. Bitmeyen bir cevher burası. Bu altın cevheri iyi işlemek, iyi değerlendirmek lazım. İyi değerlendirirsek o zaman depreme iyi hazırlanmış oluruz. İnsanların can güvenliğini, emniyetini sağlamış oluruz" dedi.