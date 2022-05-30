Eski eşini sokak ortasında vuran saldırgan yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde eski eşini sokak ortasında silahla vurarak yaralayan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs Cumartesi günü Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli şahıs, boşandığı eski eşi S.K.'yı bölgedeki bir marketten çıkarken gördü. Yanındaki tabancayı çıkaran eski eş, kadına 3 el ateş etti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, S.K. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan eski eşi 30 Mayıs gecesi silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bacağından vurulan kadının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.