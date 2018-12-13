Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu tahliye oluyor

FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne'ye gelerek teslim olan ve F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oluyor.

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

36 gün sonra tahliye oluyor

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim 2018'de onadı.

Geçtiğimiz 7 Kasım 2018 günü avukatlarıyla Edirne'ye gelerek, teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında F Tipi Cezaevi'nden, Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakil edildi. Bugün akşam saatlerinde tahliye işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.