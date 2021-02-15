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Esnaf küreği eline aldı, karla mücadele etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde 26 saat aralıksız yağan karın ardından hayat normale döndü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 26 saat aralıksız yağan karın ardından hayat normale döndü. İşyerlerini açan esnaf, belediye ekipleri ile birlikte karla mücadele etti.


Keşan'da geçtiğimiz cumartesi akşamı başlayarak pazar gecesine kadar aralıksız 26 saat boyunca kar yağdı. Yer yer tipiye dönen kuvvetli rüzgarların da etkisiyle savrulan karlar, iş yerlerinin önlerine birikti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dükkanlarını açmaya gelen esnaf, kapılarının önlerinde biriken karları temizledi. Belediye ekiplerinin de destek verdiği karla mücadele çalışmalarında, kimi esnaf eline aldığı kürekle biriken karı kürerken, kimisi de tentelerinde toplanan karı kaldırmaya çalıştı.


Kar kalınlığının yer yer 20 cm'ye kadar ulaştığı şehir merkezine karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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