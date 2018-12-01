Esnaflara Bulgarca ve Yunanca dil kursu açılacak

Dövizdeki kur farkından dolayı Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşların Edirne'ye alışveriş ilgisi devam ediyor. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, esnaflardan gelen Bulgarca ve Yunanca dil kursu taleplerini değerlendirerek harekete geçti.

EDESOB Başkanı Cingöz, esnaflara Bulgarca ve Yunanca kelimelerin yer aldığı ve Türkçe karşılıklarının olduğu bir de sözlük dağıtılacağını belirterek, “Esnaf için Bulgarca ve Yunanca dil kursu açmayı düşünüyoruz. Satış tekniği ve müşteri memnuniyeti kursumuzun içeriği. Trakya Üniversitesi ile toplantı yapıyoruz. Üniversite ile sözleşme yapacağız. Esnafa en azından Bulgar ve Yunanlar tezgahına geldiği zaman onların diliyle hitap etme gayretimiz olacak. Bize esnaf tarafından dil kursu ile ilgili bir talep var. Edirne Ticaret ve Sanayi odasıyla birlikte bir broşür hazırlıyoruz. Esnafımıza Bulgarca ve Yunanca kelimelerin olduğu ve Türkçe karşılıklarının olduğu bir sözlük dağıtacağız. Dağıtımını İl Ticaret Müdürlüğü yapacak" dedi.

EDESOB Başkanı Cingöz, dil kursunun yakın zamanda başlayacağını ifade ederek duyurunun gerçekleşeceğini söyledi.