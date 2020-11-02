ETSO heyetinden Uzunköprü ziyareti

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar ve Esnaf Odası temsilcileri Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelerek korona virüs önlemleri hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Maske takmanın öneminin vurgulandığı toplantıda üyelerin, esnafın ve iş dünyası temsilcilerinin maske takmaları ve müşterilerini maske ile karşılamaları hususunda yapılacak çalışmalar ve bilgilendirmeler ele alındı.